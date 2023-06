Naufrágio em SC: cinco tripulantes são resgatados

Cinco dos oito tripulantes do barco "BP Safadi Seif" foram resgatados após naufrágio no Litoral Sul de Santa Catarina. O grupo foi encontrado por um navio rebocador que patrulhava a área, a cerca de 180 km da costa, na noite de sábado (17), aproximadamente 24 horas após o desaparecimento.

Os cinco homens foram encontrados flutuando em uma pequena balsa. A Marinha confirmou o resgate e informou que eles estavam em bom estado de saúde. No entanto, as buscas pelos outros três tripulantes continuam.

A Capitania dos Portos em Santa Catarina iniciou as buscas aéreas na sexta-feira (16), no primeiro local indicado do desaparecimento, a aproximadamente 40 km da costa de Garopaba, no litoral sul. Essa região foi onde o último sinal da embarcação foi detectado na tarde de quinta-feira (15).

Segundo o site G1, durante o sábado (17), o Corpo de Bombeiros recebeu relatos de embarcações que avistaram o "Safadi Seif" em outra região, cerca de 180 km da costa catarinense. Com base nessas informações, a busca, que havia sido suspensa no início da noite, será ampliada no domingo (18).

