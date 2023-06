Mulher mata homem em bar após tentar pegar garrafa de cerveja

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Crime ocorreu por volta das 20h30 da última terça-feira (20) em um bar na rua Doutor Costa Valente, na região do Brás, no centro de São Paulo. Vítima tinha 35 anos e não resistiu ao ferimento no pescoço provocado pela mulher.

Uma mulher boliviana de 25 anos matou o homem no bar. Segundo depoimentos de testemunhas ao SBT News, a mulher teria abordado um grupo de pessoas em uma mesa e tentado pegar uma garrafa da bebida, o que teria dado início à briga.

A garrafa quebrou durante a discussão e a mulher utilizou o objeto para cortar o pescoço da vítima. O resgate foi acionado após a chegada dos policiais, mas o homem não resistiu.

O homem, que também era boliviano, estava havia 14 anos no Brasil. Ele trabalhava como costureiro e era pai de três filhos.

A mulher foi detida por policiais militares no local do crime, enquanto tentava fugir. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado pelo 8º DP, onde a prisão foi formalizada, como homicídio por motivo fútil.

