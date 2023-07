Polícia investiga morte de homem achado em banheira de motel em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia investiga a morte de um homem de 26 anos encontrado em um motel de Praia Grande, no litoral de São Paulo, e com uma marca de um tiro na cabeça.

Douglas Souza foi localizado pela Polícia Militar e estava sem roupa dentro de uma banheira de hidromassagem. Ele estava desaparecido desde a última terça-feira (11).

Ele estava com um ferimento na cabeça semelhante ao de um disparo de arma de fogo, segundo a PM. No local, não havia sinais de luta corporal.

No quarto, foram apreendidos uma arma de fogo, o celular da vítima e as roupas de cama. Familiares teriam dito que Douglas enviou mensagens para a ex-namorada em tom de despedida no dia anterior e não há informações de objetos subtraídos, o que pode indicar suicídio, ainda a ser confirmado.

À PM, uma funcionária contou que a vítima deu entrada no motel na terça-feira, por volta das 11h. A polícia não divulgou se o homem entrou no local acompanhado.

A Polícia Civil informou que foi solicitado exame residuográfico e o caso foi registrado como morte suspeita na Central de Polícia Judiciária de Praia Grande. "A equipe de investigação realiza diligências e aguarda os resultados dos laudos periciais, que estão sendo elaborados, para verificar a causa do óbito e esclarecer os fatos", informou a Secretaria de Segurança Pública, em nota.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente.

São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.