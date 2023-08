Arthur do Val é agredido durante protesto contra violência policial

O ex-deputado estadual Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, foi agredido com um soco no rosto durante uma manifestação contra a violência policial no Guarujá, litoral do estado.

Episódio aconteceu na noite de quinta-feira (3), no centro de São Paulo. Ele estava ao lado de outros integrantes do MBL (Movimento Brasil Livre) para questionar os participantes sobre o motivo pelo qual eles "estão se comovendo com bandidos".

Do Val foi recebido no local com gritos de "estuprador", em referência ao episódio no qual viajou para a Ucrânia em meio à guerra e gravou áudio dizendo que as ucranianas "fáceis, porque são pobres".

Depois, outro manifestante agride Arthur com um soco. "Nem doeu, velho. Esse é o máximo que você consegue, irmão?", diz.

O ex-deputado publicou em suas redes sociais um vídeo que mostra o momento do soco. No texto, ele escreveu: "Registro da manifestação 'pacífica' que fui hoje com Amanda Vettorazzo".

Ao jornal O Globo, Do Val afirmou que registrou boletim de ocorrência e que vai processar o homem que desferiu o soco por agressão.

