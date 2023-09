Passageiro sofre tentativa de roubo, cai e morre na Estação da Luz, em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um passageiro morreu após sofrer uma tentativa de roubo, cair no chão e bater a cabeça na Estação da Luz, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), no centro da capital, na noite de quarta-feira (20).

À reportagem, a CPTM informou que a equipe de seguranças da estação encontraram a vítima desacordada no acesso ao mezanino da estação, próximo à avenida Cásper Líbero.

A vítima, que não teve a identidade relevada, teria sido agredida durante a tentativa de roubo e bateu a cabeça no chão, segundo o capitão Anderson, da PM (Polícia Militar), ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes).

O agressor fugiu e está foragido, segundo a companhia e a PM.

O resgate foi acionado para atender a ocorrência, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local em razão dos ferimentos provocados pela queda, disse o capitão.

"A ocorrência foi registrada no 2º DP (Distrito Policial), do Bom Retiro, e a CPTM irá colaborar com a investigação da autoridade policial, inclusive com imagens das câmeras de segurança localizadas na estação", comunicou a companhia.

A reportagem tenta contato com a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo). A reportagem será atualizada tão logo haja manifestação.

