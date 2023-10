Mulher resgata morcego doente e coloca prédio inteiro de quarentena

Danielly Loureiro, de 28 anos, saiu do trabalho na pausa para almoço e decidiu ir até em casa, em Toledo, no Paraná. Lá, foi surpreendida por um morcego caído na garagem e decidiu levar o animal para casa.

Segundo o UOL, acostumada a animais selvagens, Danielly contou aos amigos sobre o caso, mas ninguém estranhou.

Foi só no trabalho que uma colega, em choque, levantando preocupações sobre possíveis doenças, alertou que não deveria ter pegado o morcego com as mãos e muito menos levado o animal para casa.

"Vi num site que uma criança tinha morrido de raiva depois de ter contato com um morcego. Procuramos na internet a quem devíamos ligar e a Vigilância Sanitária foi imediatamente para o prédio. Disseram: 'Volta para casa'. Quando cheguei, já estavam lá, nem pude entrar no meu apartamento, só abri a porta", conta a jovem.

A partir daí, a jovem foi vigiada pelos agentes de saúde, a fim de despistar e prevenir raiva. Danielly ficou sob observação por algumas semanas e todos os seus vizinhos também foram avisados e monitorados.

Felizmente, e apesar de o morcego estar mesmo doente, ninguém contraiu nenhuma doença. O caso ocorreu em 2017 mas ganhou nova repercussão nas redes sociais, o que levou a jovem a recordar a história no TikTok.