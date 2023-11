Jovem grávida morre após acidente de carro a caminho do hospital em MT

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma jovem de 26 anos, grávida de 9 meses, e sua mãe, morreram após o carro em que seguiam por uma estrada em Mato Grosso, envolver-se em um acidente a caminho do hospital onde ela daria à luz. O bebê também não resistiu.

A professora de educação física Karolaine Palermo seguia na terça-feira (7) pela BR-070 em um GM Onix, na companhia da mãe, Ivonete Vieira Magalhães Palermo, 49, e do marido, quando o veículo se envolveu em um acidente.

A família viajava sentido Cuiabá - Cáceres, a caminho do hospital onde Karolaine iria dar à luz o filho.

Logo após passar pelo assentamento Paiol, em Cáceres, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu com um Volkswagen T-Cross, segundo informou a Polícia Civil.

"No momento da colisão estava garoando e a pista estava molhada. O condutor do veículo entrou em uma curva, possivelmente em alta velocidade, perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, colidindo com o Cross", informou a Polícia Civil de Mato Grosso, em nota.

Com o impacto, o Onix se partiu ao meio e Ivonete foi arremessada do veículo, morrendo no local. Karolaine e o marido foram encaminhados ao Hospital Regional de Cáceres, a 220 quilômetros de Cuiabá.

A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta quarta-feira (8), assim como o bebê.

O marido de Karolaine sofreu ferimentos no corpo e traumatismo craniano, mas sobreviveu à colisão. O hospital não informou o estado de saúde dele.

A Polícia Civil não confirmou se o marido de Karolaine dirigia o Onix no momento do acidente. Em nota, informou que o caso está sendo investigado.