Homem morre após ser arrastado por enxurrada na zona leste de SP

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de cerca de 50 anos morreu afogado após ser arrastado pela enxurrada durante o temporal que atingiu a a capital paulista no fim da tarde deste sábado (23). O corpo dele foi localizado pelos bombeiros sob a ponte do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, na manhã deste domingo (23).

O homem foi levado pela enxurrada na travessa dos Mistérios, em Itaquera, também na zona leste, segundo os bombeiros. Testemunhas relataram à corporação que ele afundou na enchente e não foi mais visto.

Como há um córrego próximo, os bombeiros realizavam buscas em cursos d'água desde a noite de sábado. O corpo da vítima foi encontrado na margem no rio Tietê, cerca de 20 km distante do local do afogamento. A identidade da vítima não foi divulgada.

O temporal que atingiu a cidade ontem causos alagamentos, transbordamentos de córregos e queda de dezenas de árvores. Além de deixar milhares de endereços sem energia elétrica.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registrados 54 quedas de árvores sobre vias e fiação, além de 156 chamados para enchentes e alagamentos e oito para desabamentos. Houve ainda 18 pontos de alagamentos intransitáveis.

De acordo com a Defesa Civil, dez córregos transbordaram na cidade de São Paulo.

A rua 25 de Março, um dos centros comerciais mais famosos da cidade, ficou alagada. Lojistas tiveram de fechar as portas mais cedo e clientes andaram pela enchente com as sacolas de compras.

Na avenida Angélica, no cruzamento com a rua Baronesa de Itu, em Higienópolis (região central de SP), uma grande árvore tombou com os ventos e interditou a via.

Toda a capital paulista ficou em alerta para a tempestade na tarde deste sábado, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo).

Em São Caetano do Sul, no ABC, diz a Defesa Civil Municipal, houve queda de muro em residências localizadas na rua Giovanni Nardi e na rua Maria. Os imóveis foram interditados. Cinco moradores ficaram desalojados e foram encaminhados para casa de parentes e amigos.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil, em São Paulo foram registrados 77 mm de precipitação. Em São Caetano choveu 77 mm, e 75 mm em Mauá.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) tem um alerta de tempestade e perigo para a parte mais ao sul e noroeste do estado de São Paulo, englobando também a capital paulista, para os próximos dias. O alerta se estende também por parte de Mato Grosso do Sul.