Adolescente morre após se enroscar em escada de piscina em prédio em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente de 14 anos se afogou na piscina de um condomínio no Parque da Mooca, na zona leste de São Paulo, na última sexta (29). Ele ficou internado e morreu nesta quarta-feira (3).

O garoto ficou preso ao tentar passar pelos degraus. Ele estava brincando na piscina de um condomínio de alto padrão e acabou prendendo a perna, segundo o programa Balanço Geral, da TV Record.

A mãe tentou socorrê-lo. A mulher e o menino estavam juntos no momento do acidente, disse o pai da vítima em depoimento à polícia. A mãe tentou socorrer o filho e ligou para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Adolescente ficou cinco dias internado no Hospital Villa Lobos, mas não resistiu.

O caso foi registrado como morte suspeita. A Delegacia Parque da Mooca, responsável pelo caso, requisitou exames ao Instituto Médico Legal (IML).

