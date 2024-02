Casal de idosos é encontrado morto dentro de casa em Campinas

(FOLHAPRESS) - Um casal de idosos foi encontrado morto em casa na noite de terça-feira (13), em Campinas (SP). O caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio.

Os corpos foram encontrados pela filha do casal, de 51 anos, na garagem da residência. Segundo a polícia, Irene Corrêa Lima Destefani, 75, estava no chão, com sinais de enforcamento; já Ricieri Destefani, 85, estava pendurado, enforcado em uma corda.

Os bombeiros e a Polícia Militar foram acionados. Na casa foram encontradas duas cordas e uma carta manuscrita, que não teve o conteúdo divulgado. Não havia sinais de arrombamento ou roubo no local.

A filha e outro filho do casal, de 45 anos, disseram à polícia que os pais vinham enfrentando problemas de saúde recentemente.

Ela relatou que Irene sofria de depressão e foi internada recentemente. Disse também que a mãe nunca mais foi a mesma desde que voltou para casa, necessitando de cuidados constantes.

A filha contou que precisava passar as noites na casa dos pais para ajudá-los. Afirmou ainda que o pai sempre foi um homem alegre, mas que estava muito cansado de toda a situação.

Os filhos disseram que os pais não passavam por problemas financeiros -tinham plano de saúde e a posse de um imóvel alugado que ajudava nas finanças.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), exames foram solicitados ao IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado na 2ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Campinas.

