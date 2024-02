Aposentado acha R$ 60 mil enterrado em quintal e liga para a polícia

Na manhã deste sábado (17), um servidor público aposentado que adquiriu uma casa na região norte de Palmas encontrou cerca de R$ 60 mil enterrados dentro de um pote de sorvete no jardim. Não identificado, ele comprou a casa para a filha morar em agosto de 2023 e, ao visitá-la neste fim de semana, resolveu limpar a área verde.

De acordo com o G1, a casa onde o dinheiro foi encontrado, pertencia a Inêz Piva de Santana, mãe do ex-secretário de Estado de Saúde, Afonso Piva. Ele perdeu o cargo em agosto de 2023 após se envolver em um escândalo e ser investigado pela Polícia Federal pela compra de 4 milhões de seringas para hospitais públicos.

Mesmo com a surpresa inicial de achar uma "bolada", o aposentado, que é morador de Itacajá, no interior do Tocantins, preferiu chamar as autoridades e o caso agora será investigado pela polícia. "Do ponto de vista da Polícia Civil, a gente fez uma perícia desse dinheiro para verificar a legalidade e o boletim de ocorrência. Vai ser feito o levantamento pra saber de quem era a propriedade e de quem era o dinheiro", contou o delegado Márcio Girotto Villela.

O caso inicialmente foi registrado na Polícia Civil, que contabilizou R$ 59,9 mil, em notas de R$ 100 e R$ 50, e encaminhou o valor para perícia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a investigação do caso ficará a cargo da Polícia Federal.

