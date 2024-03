Nova onda de calor deve atingir o Brasil nos próximos dias

O Brasil se prepara para a terceira onda de calor do ano, que deve atingir algumas regiões entre os dias 11 e 15 de março. As temperaturas podem ficar até 5°C acima da média em algumas áreas.

Segundo a Climatempo, o ar quente ganha força no Chaco Paraguaio e no norte da Argentina, gerando um sistema de alta pressão que mantém o ar quente e dificulta a formação de nuvens de chuva.

As áreas mais afetadas pela onda de calor serão o oeste do Sul do Brasil, o sudoeste do Mato Grosso do Sul e o oeste de São Paulo, com temperaturas que podem superar os 5°C acima da média.

Outras áreas que também sentirão o calor intenso, com temperaturas entre 3°C e 5°C acima da média, são o sul do Brasil, o Mato Grosso do Sul (parte sul), o Mato Grosso (parte sul), o Triângulo Mineiro, o sul do Rio de Janeiro e grande parte de São Paulo.

É importante lembrar que uma onda de calor se configura quando as temperaturas permanecem 5°C acima da média por cinco dias consecutivos. Mesmo que a temperatura não atinja esse nível, o calor intenso pode ser perigoso, especialmente para grupos mais vulneráveis, como idosos e crianças.

Fique atento:

Beba bastante água

Evite atividades físicas intensas ao ar livre

Use roupas leves e frescas

Use protetor solar

Preste atenção aos sinais de desidratação e procure ajuda médica em caso de necessidade

