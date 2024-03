Pneu de 600 kg cai de avião da United Airlines durante decolagem

Um voo da United Airlines com destino ao Japão foi forçado a desviar-se para o Aeroporto Internacional de Los Angeles, nos EUA, após o avião perder um pneu de cerca de 600 kg durante a decolagem em São Francisco.

O pneu caiu em um estacionamento de funcionários do aeroporto, danificando carros e uma cerca de ferro. Felizmente, ninguém se feriu.

A pista do aeroporto foi interditada por alguns minutos para a retirada do pneu e para a segurança dos passageiros.

A United Airlines confirmou que uma parte do trem de pouso do Boeing 777 se soltou durante a decolagem. A companhia aérea também ressaltou que o modelo do avião possui seis pneus em cada lado do trem de pouso, o que significa que a aeronave pode pousar com segurança mesmo com a perda de um pneu.

A bordo do avião seguiam 235 passageiros e 10 assistentes de bordo e quatro pilotos.

O avião aterrissou em segurança em Los Angeles, sem maiores danos.

Assista ao momento em que o pneu do avião cai, e os estragos que causou, no vídeo acima.

