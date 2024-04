Acidentes com caminhões provocam congestionamentos em SP

(FOLHAPRESS) - Dois acidentes na madrugada desta terça-feira (30) provocam congestionamentos em rodovias no entorno de São Paulo.

O primeiro, entre dois caminhões, aconteceu por volta das 4h, na rodovia Castello Branco, na altura de Barueri. Um dos caminhões estava carregado com soja e pegou fogo na pista. Seis equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local.

Ninguém ficou ferido. Segundo a concessionária CCR, o tráfego de veículos está congestionado na pista expressa, sentido capital.

O outro acidente ocorreu na rua dos Jesuítas, altura do número 1000, próximo à rodovia Presidente Dutra, onde um caminhão capotou. Um dos motoristas, um homem de 74 anos, ficou ferido e foi levado ao Pronto-Socorro de Guarulhos. Quatro equipes dos bombeiros atenderam a ocorrência.

De acordo com a CCR, há congestionamento na pista marginal, no sentido Rio de Janeiro, devido ao acidente com equipes em atendimento no local. O trânsito flui pela faixa da direita entre os quilômetros 218 e 221.

Leia Também: Ataque russo em Odessa deixa quatro mortos e 27 feridos