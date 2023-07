Entenda quem fica com a herança de Jô Soares, que inclui duplex de R$ 12 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jô Soares morou desde 1980 em um apartamento no bairro do Higienópolis, com vista para o Vale do Pacaembu.

O apresentador comprou dois imóveis no edifício da década de 1950, para transformá-los em um duplex de 628 m² com elevador particular.

Hoje a venda por R$ 12 milhões, Soares passou o apartamento inteiramente a Flávia Maria Junqueira Pedras Soares em 2017, quatro anos antes de sua morte, segundo apuração do Notícias da TV.

O portal teve acesso ao testamento do apresentador, que deixou 10% de seus bens para alguns funcionários que trabalharam em sua casa.

Junqueira ficou com 80% do patrimônio total, e outros 10% foram a Claudia Colossi, amiga de Soares -solteiro, filho único e sem herdeiros.

A ex-esposa também recebeu a biblioteca do apresentador, com mais de 5 mil livros, além de joias, relógios, canetas, quadros e instrumentos de estúdio.

Junqueira também foi nomeada administradora das contas bancárias de Soares dentro e fora do Brasil.

Já o apartamento conta com uma capela, barbearia particular, sala de estar e de jantar, sala de cinema com home theater e quatro dormitórios, um deles suíte com closet e dois banheiros.

Leia Também: Piqué vai fazer com Clara Chía o que fez com a Shakira", diz jornalista