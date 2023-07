Rodrigo Vesgo revela que Henri Castelli participou do Pânico na TV disfarçado de diabo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodrigo Scarpa, o "Repórter Vesgo" do Pânico, contou em entrevista no The Noite (SBT), com Danilo Gentili desta quinta-feira (20), histórias e revelações sobre seu trabalho na Rede TV!. Uma delas revela que o ator Henri Castelli foi parte do programa Pânico na TV sem que ninguém soubesse.

Ao falar do papel de "Morte" no quadro "Hora da Morte", Rodrigo fez a revelação: "teve um ator da Globo, inclusive, que eu não sei se ele vai ser demitido se eu falar, o Henri Castelli". Ele contou que Henri estava no auge das gravações da novela "Celebridade" quando ligou para equipe e disse adorar o programa.

"'Adoro aquele quadro, quero fazer mascarado.' Falei 'tá louco, você vai ser demitido'. Ele era o 'diabo" da 'Hora da Morte'. O dia que você entrevistar ele, pode perguntar", contou Vesgo.

O apresentador lembrou como conseguiu uma vaga no programa: "com 13 anos foquei e comecei a ligar para os caras. Ligava todos os dias para o programa e colocava, assim, uns quadros, porque eu queria ser um ouvinte diferenciado. Comecei a passar trote para o Sérgio Chapelin, Nair Belo. Aí colocava esses trotes no Pânico e o Emílio começou a dar corda. Foram quatro anos ligando e comecei a ficar conhecido".

Vesgo também contou sobre uma estratégia do programa para garantir boas falas: 'a gente sempre gostava de ficar em saída de festa, porque pegava os caras mais 'bebaços'". Ele exibiu um vídeo do ator José Wilker que nunca foi ao ar e no qual o ator falava diversos palavrões."

Ele também recorda que já foi 'sequestrado' por Chico Pinheiro: "eu e o Ceará estávamos gravando, o cara tirou nosso microfone, tirou tudo, jogou a gente no carro dele e levou a gente para a casa dele, para jantarmos com a esposa dele. Foi um sequestro. A gente parou no meio da matéria".

