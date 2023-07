Fiuk diz andar de ônibus pela primeira vez e prefeitura de São Paulo entra na brincadeira

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Parece que Fiuk descobriu como é andar de ônibus nesta sexta-feira (28). O cantor e ex-BBB compartilhou vários cliques dentro de um coletivo e, tudo indica, ter gostado da experiência: "Sextou no busão, qual a próxima parada?", questionou todo empolgado na legenda da publicação em uma rede social.

Nos comentários, o filho de Fábio Jr. contou que, aos 32 anos, teria sido a sua foi a primeira vez em um transporte público. Logo em seguida, a prefeitura de São Paulo não perdeu tempo: "Bom dia, vida. Já aproveitou para fazer o Bilhete Único?. A postagem rapidamente recebeu milhares de comentários encorajando Fiuk a usar mais o ônibus. Mas, ele também foi criticado e até acusado de que estaria mentindo no post.

Alguns seguidores alegaram que o ônibus, onde Fiuk fez os cliques, era, na verdade, um coletivo que transporta passageiros do portão de embarque para a aeronave em um aeroporto. Eles apontaram adesivos proibindo o uso de celular no transporte - algo que não existe em ônibus urbanos - destacados nas janelas e um suposto compartimento para malas entre os assentos.

Não demorou muito para que os internautas reagissem à postagem. "Ônibus que leva até o avião no aeroporto? Assim fica fácil andar de ônibus. Quero ver pegar um busão no final do dia", disparou uma internauta. "Mente que nem sente", comentou o segundo e o terceiro completou: "Vai viajar para onde no Brasil, Fiuk ? Esse 'busão' está muito vazio (risos)."

