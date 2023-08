Famosos apoiam Larissa Manoela após exposição de briga familiar no Fantástico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após revelar ao Fantástico (Globo) detalhes a respeito da briga familiar que envolve um patrimônio de R$ 18 milhões deixado para os pais, a atriz Larissa Manoela, 22, recebeu apoio de muitos famosos pelas redes sociais.

Dentre eles a cantora Lexa, que pelo Twitter demonstrou seu descontentamento por ela supostamente ter apenas 2% de uma empresa que gerenciava os próprios contratos. "Eu tô em choque. 2%?", postou.

A blogueira Nath Finanças disse que torce para que Larissa mude de ideia em relação a deixar o patrimônio para os pais e que a colega deveria "cobrar todo dinheiro dela".

Namorado da atriz, o ator André Luiz Frambach elogiou a amada em um grande texto liberado em sua rede social após a exibição da reportagem na Globo. "Quem te ama por amar sem se importar com sua utilidade na vida própria, vai te apoiar e vibrar por você e permitir que você faça suas próprias escolhas", escreveu.

E continuou: "Essa guerra não é minha e jamais será. Eu sou apenas o apoio para tudo o que minha mulher decidir fazer e continuarei dando força para absolutamente tudo."

O youtuber Felipe Neto opinou que acha "muito estranho o patrimônio inteiro da Larissa ser de 'apenas' 18 milhões".

Ex-namorado da atriz, o ator Thomaz Costa afirmou que entende a situação e que já passou por algo semelhante, mas que não concorda com brigas públicas.

"Não deve ficar existindo briga em família. Comecei tudo do zero, mas passei por cima. O relacionamento com os nossos pais, por mais que eles errem, por mais que possa ser difícil e que quando envolva dinheiro seja complicado, eles fizeram isso tentando acertar", disse.

