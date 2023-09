Antonia Fontenelle tem nova derrota contra irmãos Neto na Justiça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A youtuber Antonia Fontenelle teve mais uma derrota na Justiça em ação contra os irmãos Luccas e Felipe Neto. Em 2020, Fontenelle publicou no Instagram um vídeo editado com falas distorcidas dos influenciadores, que terminava com uma acusação de pedofilia e erotização de menores de idade.

Em decisão da última quarta (20), publicada primeiro pelo O Globo e confirmada pelo site F5, a desembargadora Andréa Pachá da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio negou provimento do recurso de Antonia e manteve a indenização de R$ 50 mil a cada um dos irmãos. Procurado, o advogado da influenciadora não respondeu.

Segundo a desembargadora, Antonia extrapolou o direito de expressão e violou a personalidade dos apelados, o que é passível de uma reparação. Em um trecho do documento que o F5 teve acesso, ela afirma que a "naturalização dos discursos de ódio e a disseminação de mentiras podem levar à crença de que as redes são terra de ninguém, sem regras ou limites".

Em maio, a 7ª Vara Cível do Rio já havia condenado a apresentadora ao pagamento da indenização. Na ocasião, o juiz Samuel de Lemos Pereira disse que as falas de Felipe e Luccas foram retiradas de contexto em um vídeo. "Infere-se da leitura das legendas, que foram redigidas pela própria ré, ofensas com intuito de depreciar a imagem dos autores, ao aludir que os requerentes teriam praticado supostos atos de pedofilia".

No X (antigo Twitter), Felipe Neto não citou o nome de Antonia nem o caso, mas fez uma postagem misteriosa que pode ter a ver com a vitória judicial. "Ai que delícia a notícia que acabei de receber", postou na quarta (20).

