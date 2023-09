Casimiro revela como Chico está após término com Luísa Sonza

O youtuber Casimiro, conhecido como Casé e amigo próximo de Chico Moedas, realizou uma transmissão ao vivo na madrugada desta quinta-feira (21) para abordar o estado emocional do influenciador após o anúncio do fim de seu relacionamento com Luísa Sonza. Na manhã de quarta-feira (20), a cantora revelou em entrevista exclusiva ao programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga, que havia sido traída e que eles não estavam mais juntos.

Casimiro compartilhou que se encontrou com Chico na noite de terça-feira (19) durante uma partida de futebol e percebeu que ele estava visivelmente abalado. Segundo Casé, Chico desabafou sobre a situação durante a conversa. Posteriormente, ao retornar para casa, ele adormeceu e foi surpreendido por sua esposa, Anna Beatriz, na manhã seguinte, informando-o de que Luísa Sonza estava no programa de Ana Maria Braga.

Casimiro também revelou que teve pouco contato com Chico durante a quarta-feira (20) e destacou que o amigo não está disponível nas redes sociais.

"Não conversei muito com o Chico hoje. Ele perdeu o WhatsApp devido ao vazamento de seu número. Quando Anna Beatriz me acordou de manhã para informar sobre a participação de Luísa no 'Mais Você', a mensagem nem chegou. Seu perfil no Instagram também foi suspenso, não desativado, devido ao grande número de denúncias que recebeu. Eu não gostaria de ser um porta-voz dessa situação, mas estou fazendo isso aqui: ele não possui outra conta. Ele está apenas aguardando a recuperação de sua conta original, que foi suspensa", explicou.

Durante a transmissão ao vivo, Casimiro ofereceu detalhes sobre o estado emocional de Chico. "Ele está triste, chateado. Sabe que foi babaca. Simples assim. A gente pouco conversou sobre o assunto. O que eu soube a Anna Beatriz me falou, a repercussão também. Ele fez merda, acho que sabe disso, e é isso, não tem muito mais o que resenhar em cima disso. Acho que foi resolvido da maneira que foi e é isso. Não sei se a galera ficaria satisfeita com a minha versão da parada pois foi tudo muito rápido para todos nós", contou.

