Luísa Sonza rebate crítica por exposição da traição de Chico: 'Parem de tratar homem como menino'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Horas depois de anunciar o fim do namoro com Chico Moedas por causa de uma traição, Luísa Sonza, 25, foi criticada nas redes e acabou rebatendo um internauta. A cantora não gostou de ser acusada de exposição do influenciador na manhã desta quarta-feira (20), durante uma conversa com Ana Maria Braga no Mais Você, da Globo. Os dois haviam assumido o namoro em julho.

"O Chico não queria exposição nenhuma, aí a Luísa Sonza foi na TV aberta e confessou para todo mundo que ele traiu e ainda contou ter sido em um bar". A cantora respondeu: "Não queria exposição nenhuma? Primeiro que ele já era uma pessoa pública antes de mim, segundo que sempre quis e concordou com tudo, a gente estava vivendo algo combinado a dois, juntos", rebateu

Sonza continuou: "Ele é um homem de quase 30 anos e tem toda a liberdade de fazer o que quiser. Parem de tratar homem como menino".

Chico Veiga, 27, chegou a ganhar uma música com seu nome no novo disco de Luísa, "Escândalo íntimo". Logo depois do anúncio do fim do relacionamento, ele decidiu arquivar todas as publicações de seu perfil por causa de ataques que recebeu de fãs da cantora, que dois dias antes de anunciar o fim do relacionamento deixou uma indireta no X (antigo Twitter): "Que colha tudo o que você plantou", escreveu .

