Luan Santana estará no Rock in Rio e será primeiro cantor sertanejo no festival

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luan Santana será o primeiro cantor sertanejo a se apresentar no Rock in Rio, na próxima edição que acontece em setembro de 2024.

Roberto Medina, criador do festival carioca e também do seu irmão paulistano, o The Town, quer levar estilos musicais diferentes, como o k-pop, aos palcos do evento, segundo a Billboard Brasil.

Em entrevista para a revista, o empresário disse que levar o sertanejo ao Rock in Rio ou ao The Town era uma meta. "Hoje não existe mais espaço para rótulos. Luan é sertanejo, mas também é pop."

"O Luan tem uma performance fantástica, uma trilha fenomenal. Aliás, o convidei para assistir a umas apresentações no The Town comigo", disse.

Medina também pretende levar grupos de k-pop aos palcos do The Town, na próxima edição do festival. . "Era para ter uma ou duas atrações de k-pop neste ano, porém a negociação não foi adiante. Mas eles estão no meu radar. Principalmente para eventos em São Paulo, onde fazem mais sucesso do que no Rio."

"Eu sempre soube que, para atingir um público de 1,5 milhão de pessoas, era necessário que fosse um projeto transversal em idade e estilo de música. Sempre existiu essa diversidade musical no festival. Mas muita coisa mudou em 38 anos. As grandes bandas envelheceram, o que torna mais difícil trazer os sujeitos para cá", disse.

Em 2017, uma polêmica envolveu Medina e Anitta, que acusou o empresário de incluir artistas brasileiros no Rock in Rio para não ser "cancelado". A cantora só se apresentou no festival dois anos depois, em 2019.

