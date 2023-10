Adele revela que parou de beber há 3 meses

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Adele, 35, revelou que parou de beber por três meses e meio. O comentário ocorreu durante o seu show em Las Vegas, no fim de semana. Segundo do Daily Mail, a cantora enfatizou que esteve no limite do alcoolismo e isso motivou a sua decisão.

"Parei de beber há cerca de três meses e meio. É chato. Quer dizer, eu fui literalmente quase alcoólatra durante boa parte dos meus vinte anos, mas sinto muita falta disso. Cortei a cafeína", disse.

Ao ver um fã com um copo de bebida na mão, a artista brincou:

"Então você curta o seu whiskey sour. Estou com muita, muita inveja".

No último mês de agosto, também durante um de seus shows em Las Vegas, Adele falou sobre sua dificuldade em parar com o vício em café. Ela relatou que chegou a tomar 25 xícaras de café descafeinado para suprir seu vício.

Em março, Adele revelou que certa vez bebeu quatro garrafas de vinho antes do almoço, durante a pandemia de Covid-19.

"Lembro-me de quando vim aqui [em Las Vegas] em Covid, no bloqueio. Eram 11h e eu definitivamente estava com quatro garrafas de vinho", lembrou.