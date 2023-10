Saiba quem vai interpretar Adriane Galisteu e Xuxa na série da Netflix sobre Ayrton Senna

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde o anúncio de que a Netflix estava desenvolvendo uma série biográfica sobre Ayrton Senna (1960-1994), os fãs do piloto estão em polvorosa para saber quem são os atores que viverão figuras centrais em sua história. O ator Gabriel Leone já havia sido confirmado como o tricampeão de Fórmula 1, mas o resto permanecia um mistério.

Nesta semana, a gigante do streaming anunciou os demais nomes do elenco e, aos poucos, os papéis que cada um vai interpretar estão vindo à tona. Uma das maiores dúvidas do público é se Adriane Galisteu, namorada do piloto à época de sua morte e desafeto de sua família, estaria representada. E a resposta é sim.

A atual apresentadora de A Fazenda 15 (Record) será vivida pela atriz Julia Foti. A jovem é conhecida pelo longa "Vizinhos", da própria Netflix, na qual vivia a filha de Leandro Hassum. Ela também participou de séries como "Brilhante F.C." e da novela "Novo Mundo" (Globo), entre outros trabalhos.

Outra das namoradas conhecidas de Senna, a apresentadora Xuxa, será interpretada por Pâmela Tomé. A atriz fez carreira na TV aberta, tendo estrelado "Malhação: Seu Lugar no Mundo" (2015) e "Orgulho e Paixão" (2018) na Globo, antes de migrar para a Record, onde fez "Gênesis" (2021) e "Reis" (2022).

Caberá a Camila Márdila ("Que Horas Ela Volta?") outro personagem central na vida do piloto: sua irmã Viviane Senna. Seu pai, Milton, ficará a cargo de Marco Ricca.

O elenco conta ainda com nomes como Alice Wegmann, Gabriel Louchard, Christian Malheiros e Hugo Bonemer. Além dos brasileiros, também farão participações atores estrangeiros, como a britânica filha de brasileira Kaya Scodelario e o francês Matt Mella, entre outros.

Ao todo, serão seis episódios centrados na vida do piloto, começando de sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, passando por toda sua carreira na Fórmula 1 e culminando no acidente que tirou sua vida, durante o Grande Prêmio de San Marino.

A produção é da Gullane, com gravações em São Paulo e em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, e na Argentina, no Uruguai e no Reino Unido. A direção-geral é de Vicente Amorim, que também é showrunner e diretor. Julia Rezende assina com ele a direção.

Leia Também: Sharon Stone diz que pintura a ajudou após AVC prejudicar sua carreira de atriz