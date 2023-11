Yuri rebate acusação de ser homofóbico: 'Lido com gays todos os dias'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Jaquelline Grohalski e Yuri Meirelles protagonizaram mais uma discussão quente em A Fazenda 15. Os dois discutiram nesta terça-feira (7) por causa dos comentários, que o modelo fez sobre a ex-BBB durante a dinâmica da noite anterior. A confusão ficou ainda maior depois que a peoa voltou com o episódio em que Lucas Souza foi alvo de comentários homofóbicos no reality show por parte do grupo dos Crias.

"Prefiro mil vezes ter histórico de VTzeira do que ter o histórico do que você fez com o Lucas, tá? Me poupe e nos poupe", começou Jaquelline. "Vai, puxa um assunto que já morreu. Isso é assunto meu e dele e já tá resolvido", rebateu Yuri.

Jaquelline continuou: "O assunto está vivíssimo. Preconceituoso! Você, sim, foi preconceituoso. Eu não! Ficou aí procurando o Lucas para pedir desculpas para ele. Quem fez aí e aconteceu foi você com a comunidade LGBTQIAPN+ . Ainda ficou pedindo desculpas e todo preocupado", disse.

"Fui mal interpretado. Não tenho problema nenhum com a comunidade LGBT. Eu trabalho com moda. Eu lido com gays todos dias. Lido praticamente todos os dias", reforçou Yuri.

Em seguida, Jaquelline lembrou outra acusação de participantes. "Quando você foi falar que eu fico levantando pautas... Quem levantou pautas aqui de pessoas preconceituosas foi você, lá na casinha. Doeu tanto que foi procurar o menino para pedir desculpas."

Logo nas primeiras semanas do jogo, Adriane Galisteu advertiu os peões sobre os comentários homofóbicos direcionados a Lucas Souza. A apresentadora da Record alertou que tais atitudes são inaceitáveis, criminosas e podem levar à expulsão do programa. "No mundo em que vivemos hoje, já passou da hora da homofobia ou qualquer outra LGBTfobia acabar de vez. Para que ela acabe de fato só depende de nós. Não existe e não pode mais existir espaço para esse tipo de comportamento".