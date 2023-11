'Jurei que nenhum homem me faria isso', diz Ana Hickmann ao revelar que pai batia na mãe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Hickmann falou pela primeira vez após denunciar o marido, Alexandre Correa, por lesão corporal e violência doméstica. Em entrevista ao Domingo Espetacular (Record), ela revelou que seu pai batia em sua mãe durante sua infância. "Ele torturava a gente psicologicamente dentro de casa", falou. "Jurei que nenhum homem me faria isso."

A apresentadora mostrou uma cicatriz na mão e disse que o machucado foi resultado de uma das vezes em que o pai agrediu a mãe e ela tentou intervir.

Hickmann disse que a mãe, vítima de violência doméstica, esteve na casa dela depois do episódio de agressão que sofreu. "Eu falei: 'mãe, eu não posso repetir o que a senhora fez'", relatou. A apresentadora disse que entrou com um pedido de divórcio por meio da lei Maria da Penha.

Ela relembrou a briga que aconteceu no dia 11 de novembro em Itu, na casa onde mora. Ela disse que estava tendo uma conversa com o filho Alezinho na cozinha sobre mudanças que aconteceriam na vida da família, já que o casamento não andava bem.

A apresentadora reiterou diversas vezes que brigas verbais eram comuns no relacionamento. Segundo Hickmann, Alexandre começou a briga dizendo que ela não podia falar desse assunto com o filho.

"Admitir os problemas foi o que ele não gostou", relata. Ela explica que a discussão começou a ficar mais acalorada e que o filho começou a gritar para que parassem. O ex-marido teria começado a chamá-la de "louca" para Alezinho.

O menino, de 9 anos, foi levado para um anexo da casa por funcionários que trabalham para o casal. De acordo com Hickmann, Alexandre começou a ir para cima dela e tentou dar uma cabeçada nela. "Ele não me acertou porque eu me esquivei", disse.

