Alexandre Correa diz que Ana Hickmann estava alcoolizada no dia da agressão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o anúncio da entrevista de Ana Hickmann ao Domingo Espetacular (Record), o empresário Alexandre Correa comentou as declarações da apresentadora. Em entrevista à Quem, ele disse que o discurso dela não condiz com o de uma "mulher traumatizada" e afirma que a ex-mulher estava alcoolizada no momento da briga que resultou em uma denúncia por lesão corporal e violência doméstica contra o empresário.

Correa falou em uma "verdadeira injustiça por parte de Ana". Sobre o dia da briga, ele disse que fazia um calor insuportável em Itu, onde o casal morava, e que a apresentadora "já tinha feito a ingestão de quase uma garrafa de vinho tinto".

"Eu não bebo há cinco anos", afirmou o empresário. "E a Ana, toda vez que faz ingestão de álcool, nos últimos tempos, se tornou extremamente agressiva comigo na frente de todo mundo. Eu já fui, incontáveis vezes, humilhado por Ana Hickmann após ela fazer ingestão de álcool."

Ele disse que a discussão "se tornou acalorada pelo destempero emocional que Ana Hickmann estava em função de ter tomado quase uma garrafa de vinho inteira". Negou ter ameaçado dar uma cabeçada na apresentadora, o que ela afirma ter acontecido.

À Quem o empresário também negou que Alezinho, filho do ex-casal, estivesse presente no momento da briga. "As empregadas Maria e Valéria pegaram o Alexandre e levaram ele para o cômodo para que ele não visse a briga. Portanto, quando ela diz que o Alexandre viu, ela mente. Tal como ela omite o fato de estar alcoolizada. A Ana mente e omite."

Segundo ele, os dois já dormiam em camas separadas há cinco meses.

Correa disse também que pensa em ir embora do Brasil e que seus pais estão devastados com tudo o que aconteceu.

Neste sábado (25), ele afirmou que quer agilizar a separação por causa do filho. Ana Hickmann entrou com um pedido de medida protetiva de urgência contra o ex-marido na quarta-feira (22).

