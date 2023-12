Ana Hickmann diz converter a dor em conhecimento e contrata consultoria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Hickmann, que está se separando do marido, Alexandre Correa, depois de denunciá-lo por violência doméstica, postou uma série de vídeos no instagram onde diz estar passando por um momento de "transformar a dor em conhecimento."

"Não temos que ter medo em momento algum de perguntar. Não saber faz parte, o perguntar é primordial. Faz com que a gente tenha a possibilidade de lutar, avançar, vencer desafios, quebrar barreiras e ser ainda mais fortes", disse a apresentadora, que afirmou que parte dos problemas conjugais com o marido tinham relação com dívidas milionárias em seu nome, criadas por Correa.

Na quinta-feira, Hickmann fez uma postagem em seu instagram onde anunciou a contratação da empresa de investimentos e consultoria de Paulo Guedes, a Legend Invest, que tem Roberto Justus e Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, como membros do corpo técnico.

"Comecei a buscar informações, números e estatísticas sobre como as mulheres lidam com uma serie de coisas dentro de casa e dentro das empresas", compartilhou a apresentadora.

"Achamos que como mulher não vamos dar conta, que não vamos ter a mesma força ou raciocínio. Mas achamos isso porque um dia alguém falou isso pra gente."

