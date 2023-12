Marco Pigossi conta que tem planos de se casar com cineasta italiano

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de gravar cenas da série "Maníaco do Parque", do Prime Video da Amazon, onde irá interpretar um jornalista na trama baseada nos crimes de Francisco de Assis Pereira, em 1998, em São Paulo, Marcos Pigossi descansa em sua casa na cidade de Los Angeles, Estados Unidos. E já são quase quatro anos morando fora do país, uma mudança que não foi planejada pelo ator e aconteceu na época da pandemia.

"Quis usar esse tempo (pandemia) para tirar o meu visto americano de trabalho, algo que já planejava, mas nunca parava para fazer. As coisas foram acontecendo, um trabalho foi chamando o outro, e eu fiquei", disse o ator. Com a família morando ainda por aqui, Pigossi contou que vem com frequência. "Estou sempre com um pé no Brasil"

Se a mudança de país impulsionou a sua carreira internacional, ela também foi decisiva para uma questão pessoal. Em 2021, o ator tornou público o seu relacionamento com o cineasta italiano Marco Calvani. "Acho que o fato de ter saído do Brasil foi fundamental neste sentido. Quando a gente se afasta, consegue enxergar as coisas com outros olhos", explicou o ator em entrevista ao jornal O Globo.

Pigossi reconheceu ter ficado surpreso com a repercussão. "Foi bem surpreendente positivamente para mim. Muitas pessoas me mandam mensagens, me citam como uma inspiração. Pretendo continuar, sempre que possível, dando visibilidade e voz a essa causa e às pessoas que estão na linha de frente para melhorar a vida da comunidade (LGBTQIAPN+).

Sobre o relacionamento com Marco Calvani, Pigossi contou que eles estão morando juntos e que pensam em se casar no futuro: "Temos uma relação muito bacana e estamos bem felizes. Temos um documento assinado que formaliza o nosso relacionamento. E fazemos planos de um casamento, mas ainda nada concreto. Vai ficar mais para frente", disse.