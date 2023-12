Cameron Diaz diz que casais com 'quartos e casas separados' deveriam ser 'normalizados'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Cameron Diaz, 51, acha que deveria ser "normalizado" para casais não apenas terem quartos separados, mas casas separadas.

Casada com o guitarrista da banda Good Charlotte, Benji Madden, desde 2015, ela fez essas revelações durante uma participação no podcast "Lipstick on the Rim" nesta terça-feira (19). A atriz e Madden são pais de uma menina, Raddix, que nasceu em janeiro de 2020.

"Para mim, literalmente, eu tenho minha casa, você tem a sua", disse Diaz. "Nós temos a casa da família no meio. Eu vou dormir no meu quarto. Você vai dormir no seu quarto. Está tudo bem." "E temos o quarto no meio onde podemos nos reunir para nossas relações", acrescentou a atriz.

Os apresentadores do podcast acharam divertida a opinião ousada de Diaz e disseram que ela provavelmente não deveria ter compartilhado sua opinião pouco convencional com o público.

"Eu já disse isso", respondeu a atriz. "Aliás, eu não me sinto assim agora só porque meu marido é maravilhoso. Eu disse isso antes de me casar."

Na mesma entrevista, ela também quebrou o silêncio sobre os rumores de que o comportamento do ator Jamie Foxx no set do filme "Back in Action" a teriam feito abandonar a atuação pela segunda vez.

Ela mencionou especificamente os rumores de que Foxx estava "tornando tudo miserável" nos bastidores, o que supostamente a fez "nunca mais fazer outro filme".

Diaz disse que os relatos não poderiam estar mais longe da verdade. "Jamie é o melhor. Eu amo muito esse cara", falou. "Ele é uma pessoa tão especial e tão talentosa, muito divertido."

Ela admitiu que houve "contratempos" no set. No entanto, classificou como apenas "coisas naturais que acontecem".