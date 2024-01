Paolla Oliveira conta por que resolveu fazer do corpo real sua pauta: 'Não me deixam em paz'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paolla Oliveira, 41, explicou por que decidiu passar a publicar fotos sem retoques nas redes sociais e a tentar mostrar seu corpo real com menos pudor a seus seguidores. A atriz contou que as críticas que recebe passaram a importar menos.

"Eu comecei a ver a onda de mulheres admirando, e eu comecei a ver as críticas de um olhar um pouco mais afastado", contou em entrevista ao Fantástico. "Mas o mais legal disso é porque eu não acordei um dia e falei assim 'a minha pauta da vida vai ser corpo' do nada."

"Eu fui provocada", afirma. "Eu estou sendo provocada há anos. E eu imagino que várias mulheres estão assistindo agora, vão sentir também essa provocação. É o tempo inteiro, só que a gente se cala."

A atriz contou o que sentiu ao ser criticada por um vídeo publicado no qual participava de ensaio na quadra da Grande Rio, escola de samba da qual é rainha de bateria. Para alguns internautas, ela teria "dado uma engordada" e "perdido a forma"; outros ainda completavam dizendo que "a idade chega para todos".

"Você imagina, me arrumar de achar linda, fazer uma roupa maravilhosa, e você vai para o ensaio. Chego no ensaio, você é gongada, você é massacrada, criticada, você não quer voltar", lamentou. "Eu não estava me sentindo daquele jeito, estava-me sentido bem, feliz."

Ela ainda contou que decidiu não ficar mais quieta diante dessa situação. "Eu respondo, eu argumento, eu faço vídeos. Eu me sinto corajosa de estar fazendo isso", contou. "Do alto do meu privilégio, uma mulher branca padrão, bem sucedida, eu estou falando: eles não me deixam em paz."

A atriz ainda identificou um elemento machista e misógino nas críticas. "Provavelmente, quem está decidindo a ordem mundial das coisas não está sendo apontado, perguntando se a gravata combina com o terno", comparou.

Apesar de dizer que são mais homens os que a criticaram recentemente, ela diz que fica mais surpresa quando os comentários vêm de mulheres. "Não sou eu que vou apontá-las", afirmou.

"Talvez eu vá fazer outros vídeos para falar: 'Sai daí, boba. Para de fazer isso, não descredibiliza o movimento de uma outra mulher'", comentou. "Ela está passando talvez a mesma coisa que você já passou. Por mais que você não enxergue, se você olhar direitinho, está todo mundo ali muito pertinho, sendo julgada, sendo apontada, sendo objetificada, sendo diminuída."

Mesmo levantando a bandeira do corpo real e livre, ela diz que não vai deixar a vaidade de lado. "Eu não vou deixar de me cuidar, de fazer nada. Não é sobre isso", afirmou.

Leia Também: BBB 24: Lucas Henrique é o novo líder do reality