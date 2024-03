Taís Araújo é disputada por dois diretores da Globo

(FOLHAPRESS) - O nome de Taís Araújo está cotado para encabeçar duas futuras produções do horário nobre da Globo: "Mania de Você", de João Emanuel Carneiro, e também o remake de "Vale Tudo", de Manuela Dias.

Ela nega que tenha recebido oficialmente qualquer convite, mas estaria prestes a ser confirmada no elenco de "Vale Tudo", como intérprete de Raquel Accioly, vivida por Regina Duarte na versão de Gilberto Braga. No entanto, segundo o F5 apurou, Carneiro já teria reservado um papel para ela em "Mania de Você", novela que entra no ar logo depois de "Renascer" – e antes de "Vale Tudo".

"Juro que não recebi nenhum convite. Mas é um personagem incrível e eu gosto de bons personagens. Se vier o convite, vou me sentir honrada porque é um reconhecimento tantos anos de uma carreira", disse ela ao F5, sobre Raquel Accioly.

Participar de um remake é um desejo que Taís não esconde. E tem uma nova versão de novela que, caso se confirme, mexe com ela. "Tieta. Na época que começaram a falar de 'Pantanal' e 'Renascer', eu liguei para o Villamarim (José Luiz, diretor do núcleo de teledramaturgia da Globo) e falei: 'vamos fazer?' Não tem sinopse, não tem nada. É um desejo meu", revelou.

