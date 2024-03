Madonna dá bronca em homem que via seu show sentado e depois percebe que ele é cadeirante

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Madonna não gostou de ver que um homem não estava dançando em seu show, nesta sexta-feira (9), em Los Angeles. Ao contrário do resto da multidão –de pé, animada– ele estava sentado. Do palco, ela o repreendeu. "Ei, você! Sim, você", disse ela, apontando em sua direção. "O que você está fazendo sentado aí? O que você está ganhando sentado assim?"

A cantora, que fazia mais uma apresentação de sua "Celebration Tour", caminhou visivelmente contrariada até a beira do palco para ouvir mais de perto o fã. Foi quando percebeu a gafe, o erro constrangedor. Com as luzes voltadas para aquela parte da plateia, ela pôde ver que o homem em quem dava bronca por não estar de pé era cadeirante.

Madonna ficou alguns segundo em silêncio para em seguida dizer: "Oh, ok. Entendi. Politicamente incorreto. Desculpe por isso. Estou feliz que você esteja aqui." De volta ao centro do palco, não se conteve: "Oh my gosh!" ["Oh, meu Deus!, em linguagem mais informal]. O TikTok com a cena teve mais de dois milhões de visualizações desde que foi postado, no sábado.

