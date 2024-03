Lázaro Ramos é escalado pela Globo para apresentar especial de educação na emissora

(FOLHAPRESS) - A Globo fechou com Lázaro Ramos para a apresentação do Especial LED, programa anual da emissora que mostra histórias inspiradoras que ajudam a melhorar a qualidade da educação no Brasil.

O programa vai ao ar no dia 11 de abril, uma quinta-feira, logo após o BBB 24. Será a primeira vez que Ramos vai comandar o especial, que no ano passado foi comandado por Regina Casé.

À reportagem, Lázaro se diz contente com o desafio e relata o motivo de ter aceitado o convite para o comando da premiação.

"O Movimento LED tem trazido uma grande contribuição no desenvolvimento da educação e nas reflexões do tema. Fico feliz em poder mais uma vez estar próximo e, dessa vez, conduzindo o programa. Já sei que vou me emocionar e sair inspirado também", comenta Lázaro.

O Especial LED irá apresentar ao público seis projetos de educadores, estudantes e empreendedores de diferentes regiões brasileiras, que serão premiados no valor de R$ 200 mil cada. O prêmio é uma forma de incentivar e estimular suas ideias e propostas.

A iniciativa é parte do Movimento LED - Luz na Educação, projeto da Globo e Fundação Roberto Marinho que mapeia e reconhece práticas inovadoras em educação e, em dois anos, já distribuiu mais de R$ 3 milhões para ações educacionais no Brasil.

