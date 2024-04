Longe das redes sociais, Maíra Cardi Nigro vive nova fase e se afasta das redes do marido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cansada de dar "bola fora" nas redes sociais e precisar se justificar com os seguidores, Maíra Cardi afirmou que quer viver como uma "pessoa normal", ou seja, anônima.

A influenciadora e coach de emagrecimento vem afastada das redes há um tempo, mas recentemente voltou a se envolver em polêmicas, desta vez nas redes do marido.

Na última delas, Maíra aborreceu moradores de Maceió ao dizer que "Maceió não tem nada, só o Carlinhos Maia". A frase foi dita por ela em um story de Thiago Nigro.

Após Maíra se justificar e pedir desculpas aos moradores da capital alagoana, ela desabafou com os seguidores e disse que não gosta mais de ser famosa.

"Eu quero dividir uma coisa com vocês. Eu queria muito ser uma pessoa comum, eu queria muito poder sair da internet e viver como uma pessoa comum, queria poder errar como todos erram todos os dias sem ser julgada por uma vitrine de pedras", escreveu.

"Eu queria poder fazer as mesmas merd*s que as pessoas e rir com meus amigos igual gente comum, sem ser apedrejada! Sei, inclusive, que muita gente nem se importa com esse pedido de desculpas, que é genuíno, pois só querem destilar ódio", disparou.

Thiago Nigro saiu em defesa da mulher e disse que vai deixar de mostrá-la em seu perfil, para preservar a imagem de Maíra no momento e atender o desejo dela de permanecer no anonimato.

"Para preservar a minha esposa, eu também vou evitar mostrá-la por aqui. Vou focar um pouquinho mais no meu lado da vida, por mais que não seja muito grande sem ela, desde quando a gente se conheceu. Espero que vocês entendam", afirmou o Primo Rico.

