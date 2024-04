Zé do Caixão vai ser homenageado em mostra espanhola de cinema brasileiro

DIOGO BACHEGASÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - José Mojica Marins, o Zé do Caixão (1936-2020), será homenageado na 17ª edição da Novocine, mostra espanhola de cinema brasileiro. Como parte de sua programação, o evento, que acontece em Madrid, na Espanha, vai exibir três longas do diretor restaurados em 4K.

A homenagem é a primeira edição da mostra Cult, tema escolhido pelo festival para esse ano, em que devem ser homenageados também outros nomes clássicos do cinema brasileiro.

A seleção abre no próximo dia 8 com "Maldito - O Estranho Mundo de José Mojica Marins", filme dirigido por Ivan Finotti, correspondente da Folha na Europa, e André Barcinski, colaborador do jornal - os dois são autores também de uma biografia. O longa reúne depoimentos do sombrio cineasta e de seu entorno para iluminar sua a vida e sua obra.

Nos três dias seguintes, serão exibidos "À Meia-Noite Levarei Sua Alma", "Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver" e "O Despertar da Besta", respectivamente. Os filmes serão exibidos em suas versões em 4K, definição melhor que o HD, restauradas em laboratórios da Cinecolor a pedido da empresa americana Arrow Films, que lançou coleções das obras de Zé do Caixão nos mercados dos Estados Unidos e britânico no começo deste ano.

"O Zé do caixão já é bastante conhecido no Brasil desde os anos 1990, quando os filmes dele foram lançados nos Estados Unidos, ainda em VHS, e ele passou a se chamar Coffin Joe", explica Finotti, que conheceu Mojica quando trabalhava no finado Notícias Populares.

Na Espanha, no entanto, o cinema do diretor é pouco conhecido, ainda que fosse filho de espanhóis que imigraram para o Brasil. Mojica chegou a visitar o país europeu nos anos 1970, quando frequentou o Sitges, festival de cinema fantástico e terror da Catalunha.

HOMENAJE A JOSÉ MOJICA MARINS

Quando: De 8 a 11/4. Seg., às 19h30; ter. a qui, às 18h45

Onde: Calle del Duque de Alba 4 - 28012, Madrid, Espanha

Preço: Gratuito

Classificação: 18 ano