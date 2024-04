Yasmin Brunet revela como foi reencontro com Wanessa Camargo após o BBB

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Yasmin Brunet compartilhou como foi o reencontro com Wanessa Camargo após o BBB 24 (Globo). Em entrevista, ainda comentou sobre MC Binn, Rodriguinho e Nizam.

A modelo detalhou como foi o reencontro com a amiga e aliada. "Foi a primeira vez que a vi pessoalmente. Foi muito bom, foi incrível conversar com ela de novo e entender muitas coisas que não tinha entendido que tinham acontecido. Conversamos sobre os filhos dela, sobre a vida dela aqui fora. Foi muito rápido, mas é provável que a gente se encontre em breve de novo", contou ao Play do Globo.

Ela admitiu que não lembrava se havia adicionado MC Binn no grupo de mensagens com Pitel, Fernanda e outros brothers e destacou sobre ele: "Quero conversar, por ele ter me passado muita fofoca errada, fiquei p*ta. Ainda vou conversar com ele, quando ele saiu, mandei uma mensagem: 'Ê fofoqueiro do c*ralho, me passou uma fofoca totalmente errada'. E ele disse: 'Não, foi a forma que entendi'. É f*da, porque, lá dentro, é muito complicado entender as coisas, tudo fica mais à flor da pele".

A famosa revelou que não conversou com Rodriguinho ainda: "Não consegui assistir ao vídeo do quarto [quando Nizam e ele falaram de seu corpo], fiquei muito desconfortável. Quando ficavam zoando que estava comendo muito, porque tenho compulsão alimentar, não conseguia nem rebater. Você não sabe como as coisas estão sendo vistas, fiquei com medo de chamar a atenção, virar outra coisa e me deixar muito vulnerável também. Vou conversar com ele em algum momento, mas é muito delicado".

Yasmin negou ter conversado Nizam: "Não conversei ainda. Ele me mandou mensagem, mas não respondi. Precisava de um tempo para entender e digerir tudo. É uma conversa desconfortável, porque é algo que me pega muito. Desde que me entendo por gente tenho questões alimentares. Me sinto muito exposta, vulnerável... Vai ser um papo bem complicado".

Leia Também: Globo estuda usar Yasmin Brunet em projetos futuros, de olho em faturamento