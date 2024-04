Andréa Sorvetão vai gravar participação em documentário das paquitas

ARACAJU, SE E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A possível participação de Andréa Sorvetão na série documental sobre as paquitas era um incógnita. A ex-assistente de palco tem relação conturbada com Xuxa e as demais dançarinas. Porém, a Folha de S.Paulo apurou que ela vai gravar suas cenas na produção na próxima semana.

O clima entre Andréa e as outras dançarinas é conturbado. A ex-paquita Lana Rhodes disse em uma entrevista que Andréa teria sido expulsa de um grupo de WhatsApp com as colegas.

Ela também ficou de fora do documentário sobre Xuxa no Globoplay e afirmou ter ficado chateada com a apresentadora. Elas cortaram relação por discordâncias políticas.

Em 2021, a ex-paquita e o marido, o cantor Conrado, divulgaram um vídeo pedindo trabalho por serem "um casal hétero, cristão e tradicional". Em 2022, Sorvetão se declarou apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto a apresentadora era uma das principais opositoras dele.