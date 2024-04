Blogueirinha diz que fará protagonista em novela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista a Marcelo Tas no Provoca (Cultura), Blogueirinha afirmou que vai se arriscar na teledramaturgia.

Sem dar muitos detalhes da produção, a apresentadora contou que vai fazer novela e que será a protagonista. E apostou ainda que terá ótima recepção dos telespectadores.

"Tenho um projeto como atriz para fazer uma grande personagem. Uma novela. Uma protagonista, e as pessoas vão gostar muito, certeza. Vão se identificar muito", aposta. Segundo ela, o trabalho tem previsão de lançamento para este ano.

Personagem interpretada por Bruno Matos, Blogueirinha falou sobre o início da carreira. "Era uma webcam e um sonho. Ela era acoplada no notebook, que fazia muito barulho. E ali eu comecei. Eu sempre fiz tudo sozinha, e para mim foi muito importante para aprender."

Ela afirma que seu sucesso não foi do dia para a noite, e diz que "às vezes é uma luta diária, tem que ficar tentando e tentando até conseguir."

"Eu estou no melhor momento da minha vida, da minha carreira. Hoje, não sou só blogueira, sou uma apresentadora, e as pessoas me reconhecem desse jeito, e fico muito feliz com isso", disse Blogueirinha.

Questionada por Tas sobre qual famoso já falecido gostaria de ter tido a chance de entrevistar, ela cita Rita Lee. "Capricorniana, como eu. Acho que seria incrível. E o Clodovil, era uma pessoa super polêmica, de personalidade bem própria."

Como apresentadora do "De Frente com Blogueirinha" (YouTube), ela se defende da fama de provocar os entrevistados. "Eu espero que o convidado já conheça meu jeito, meu tom. Estou ali na minha zona de conforto, no meu programa, no meu cenário, no meu estúdio, então cabe à pessoa que está indo, me conhecer."

O programa vai ao ar na próxima terça-feira (23), às 22h, na TV Cultura.

