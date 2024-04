'Eles se falaram por telefone', diz advogado de Davi sobre Mani Reggo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Campeão do BBB 24, Davi já está há dois dias fora da casa e o esperado encontro com Mani Reggo ainda não aconteceu. Os fãs do baiano, que passou o confinamento inteiro afirmando que pretendia oficializar o casamento com a companheira, disse em entrevista ao Mais Você no dia seguinte da conquista que eles estariam "namorando e em um período de conhecimento". Não demorou muito para que rumores de um possível rompimento do casal surgissem nas redes.

Mani é a cozinheira e empresária com quem o baiano se relacionava há um ano e meio e os dois sempre agiram como casados enquanto ele estava confinado. "Não tem isso [rompimento]. Eles conversaram por telefone e ainda vão ter um encontro, sim. Davi vai encontrar pessoalmente com a Mani Reggo", disse à reportagem Ronaldo Monteiro, advogado de Davi.

O profissional, que está no Rio, alegou que seu cliente cumpre uma agenda puxada de compromissos da Globo e esse seria então o motivo do desencontro com Mani. "O problema é que Davi nunca sabe o roteiro da Globo, tem gravado muito e são vários compromissos ao longo do dia. Ele só fica sabendo das coisas quando a van vem buscá-lo no hotel. Davi está cansado, mas muito feliz", completou.

A reportagem apurou que Mani e Davi estão hospedados em hotéis diferentes no mesmo bairro da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A Globo disponibilizou hospedagem para uma pessoa da família como acompanhante e a escolhida por Davi foi a irmã Raquel. Mani e a irmã Fabiana Reggo, que é a responsável pela assessoria da companheira do ex-BBb, foram procuradas pela reportagem, mas não responderam até a última atualização deste texto.

