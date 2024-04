Jennifer Lopez finalmente vende cobertura por R$ 130 milhões após sete anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sete anos após colocar à venda sua cobertura em Nova York, Jennifer Lopez finalmente conseguiu passar o imóvel para frente.

A atriz de 54 anos encontrou um comprador disposto a desembolsar os US$ 25 milhões (cerca de R$ 130 milhões) que ela pedia na casa.

imóvel é uma "penthouse", uma espécie de mansão construída no topo de um edifício, e fica a poucos quarteirões do Madison Square Garden, em Manhattan. Segundo a People, o contrato de compra e venda já foi assinado.

Com 9.500 metros quadrados, a casa tem quatro quartos, sete banheiros, quatro terraços, elevador privativo e portaria privativa 24 horas.

A atriz comprou a cobertura em 2014 por pouco mais de US$ 20 milhões (R$ 100 milhões), segundo o New York Times. Em 2017, ela anunciou a propriedade em imobiliárias de luxo pela primeira vez, mas teve dificuldade para encontrar interessados.

Casada com Ben Affleck desde 2022, a atriz tem passado a maior parte do tempo com o marido em Los Angeles. O casal comprou recentemente uma mansão de US$ 60 milhões (cerca de R$ 312 milhões) com 12 quartos, 24 banheiros e um complexo esportivo.

