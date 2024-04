Gracyanne diz que devia ter feito terapia de casal

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após o anúncio da separação há quase uma semana, Gracyanne Barbosa, 40, tem desabafo sobre o fim do relacionamento com Belo, 50. A musa fitness fala que devia ter tentado terapia de casal e reflete sobre ser difícil as feridas abertas e as possibilidades de perdão.

Em um post no Instagram, a musa fitness foi questionada sobre a sua relação com o cantor. "Vocês procuram fazer alguma terapia de casal? Quando identificaram a primeira crise na relação?", perguntou um seguidor. Então, ela respondeu: "Não, mas deveríamos ter tentado", desabafou a musa fitness.

Gracyanne ainda foi questionada sobre a situação em que tem vivido. "Você acha que o tempo cura as feridas e trás novas possibilidades de perdão e recomeço?". Sincera, ela disse que acredita ser possível, no entanto ela fez uma reflexão. "Porém, acredito ser um processo difícil e doloroso".

Além disso, a musa fitness já havia negado se sentir culpada pelo término. Ela se sente culpa por "ter permitido" que a relação fosse acabando.

Pela correria do dia a dia, cada um preocupado com seu trabalho, sem tempo para conversar. Casamento não é só amor, você precisa cuidar, estar perto, ouvir, fazer essa escolha todos os dias, você tem que abrir mão um pouco do que você quer, para o que vocês querem. Gracyanne em resposta publicada no Instagram

Gracy também respondeu uma pessoa que perguntou se teve traição. "Nem tudo que se ouve, houve", respondeu.

Nos comentários de um post no Instagram, uma seguidora afirmou que ficou com dó do cantor chorando. A musa fitness respondeu a usuária da rede social: "Eu também", disse ela, que colocou um emoji de uma carinha chorosa.

SEPARAÇÃO

Belo e Gracyanne não formam mais um casal após 15 anos de relacionamento. O colunista Lucas Pasin descobriu, com exclusividade, que os dois colocaram um fim definitivo na relação há mais de 8 meses. O ex-casal já entrou na Justiça com a documentação para a separação.

Um dia após a separação vir à tona, Belo chorou ao cantar a música "Reinventar" durante primeiro show da turnê de reencontro do Soweto e, em seguida, desabafou em entrevista ao Multishow. "É uma emoção muito grande, né? Eu estou passando pelo momento também, um momento complicado, um momento muito difícil".

Na entrevista, Belo revelou que só compareceu ao show no Allianz Parque porque ama seu trabalho. "E lógico que estou aqui porque eu amo a arte e não deixaria de entregar isso para o meu público, que é o que eu faço desde criança, apesar de qualquer adversidade, apesar de qualquer coisa que eu esteja passando".

Após choro de Belo, Gracy mostrou que seguiu sua rotina de treinos. Na manhã deste sábado (20), a musa fitness mostrou que fez o seu cardio em jejum no quarto de sua casa. Posteriormente, ela publicou stories almoçando uma de suas famosas marmitas fitness e terminou a tarde na aula de pole dance. De noite, foi fotografada saindo de uma academia.