Sophia Bush diz que se identifica como queer

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Sophia Bush, 41, estrela de séries como "One Tree Hill" e "Chicago P.D - Distrito 21", abriu o jogo ao falar da sua sexualidade. A atriz afirmou que se identifica como queer.

A atriz confessou que odeia a ideia de precisar se assumir em 2024, mas destacou o ambiente violento que as pessoas têm sofrido, disse ela em entrevista à revista Glamour. "Mas estou ciente de que estamos tendo essa conversa em um ano em que assistimos aos ataques mais agressivos à comunidade LGBTQIA+. Houve mais de 500 projetos de lei anti-LGBTQIA+ propostos nas legislaturas estaduais em 2023", disse a atriz, que é conhecida pelo seu envolvimento na política dos EUA.

Em seguida, Sophia contou que sentiu tanta segurança, respeito e amor na comunidade queer como aliada. "Ao voltar para mim, já senti que aquela era a minha casa".

Acho que sempre soube que minha sexualidade existe em um espectro. No momento acho que a palavra que melhor define isso é queer. Não posso dizer isso sem sorrir, na verdade. E isso é muito bom.Sophia

A atriz ainda desabafou sobre conseguir tirar um peso do corpo e que carregava. "Finalmente sinto que posso respirar. Acho que não posso explicar o quão profundo isso é. Sinto como se estivesse usando um colete pesado sabe-se lá por quanto tempo. Eu não tinha percebido o quão pesado era até que finalmente o larguei".

Na entrevista, a atriz lembrou do seu casamento com o ex-marido Grant Hughes, que terminaram no ano passado. Ela contou que, em abril de 2022, estava perto de cancelar seu casamento. "Em vez de fugir, decidi ser uma esposa modelo. Em 2023, meu agora ex-marido postou uma linda homenagem ao nosso primeiro aniversário no Instagram. Quando vi, senti o sangue sumir do meu rosto. Fãs e amigos estavam me contando o quão emocionante foi esse marco e como eu parecia feliz".

No entanto, ela desabafou que não via tudo aquilo que falavam sobre seu casamento. "Não senti nada. As coisas não tinham sido fáceis em casa, mas todo mundo diz que casamento é difícil, certo?".