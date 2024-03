Sabe tudo sobre Madonna? Os 40 anos de carreira e novo show no Brasil! - Aos 65 anos, a maior artista feminina da história continua em ótima forma. Seja na vida pessoal como na profissional, Madonna ainda é uma das principais referências no mundo do entretenimento e está sempre envolvida em projetos diferentes. Determinada e destemida, a Rainha do Pop rompeu barreiras e tabus, virou símbolo de empoderamento, ditou tendências na indústria e na moda. Cantora, compositora, atriz, diretora, empreendedora, escritora de livros infantis... Se você acha que conhece a estrela, prepare-se para se surpreender ainda mais com fatos curiosos, conquistas e recordes da camaleoa! Na galeria, relembre a vida de Madonna desde o início até a recente confirmação de show da 'Celebration World Tour' no Brasil!

© <p>Getty Images</p>