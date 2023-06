Griezmann fica com o rosto machucado após entrada arrepiante

Antoine Griezmann viveu um momento assustador na noite de segunda-feira ao ser atingido na cabeça pelo pé de Kostas Mavropanos durante a vitória da seleção francesa sobre a Grécia (1-0), em um jogo da fase de qualificação para o Euro 2024. O atacante francês tentou cabecear a bola após um cruzamento, mas acabou recebendo um impacto impressionante do defensor grego.

Griezmann imediatamente pediu a entrada da equipe médica em campo, pois o sangue era visível, e nesta quarta-feira a parceira do jogador do Atlético de Madrid recorreu às redes sociais para mostrar as marcas que ainda permanecem.

Confira a fotogaleria.

