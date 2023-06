Luxa espreme base do Corinthians até a última gota e quer jovens driblando

(UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do Corinthians sobre o Liverpool-URU, nesta quarta-feira (28), contou com 11 dos 16 jogadores da equipe paulista formados nas categorias de base: Caetano, Murillo, Matheus Araújo, Adson, Wesley, Felipe Augusto, Léo Maná, Ryan, Moscardo, Pedro e Giovane.

MANTRA DE LUXEMBURGO

A base sempre foi exaltada pelo técnico do Corinthians, que não titubeou ao usar os garotos na despedida da Libertadores. Dois deles, inclusive, estrearam nesta quarta: os meio-campistas Ryan e Moscardo.

Apenas cinco jogadores que entraram no gramado da Neo Química Arena não foram formados em Itaquera: Carlos Miguel, Fábio Santos, Rafael Ramos, Fausto Vera e Giuliano.

A aposta na juventude surtiu efeito: os gols da vitória paulista foram marcados por três "crias do terrão": Matheus Araújo, Felipe Augusto e Adson -dos três, apenas o último já é considerado uma "realidade" na equipe.

Wesley também se destacou. Mesmo sem anotar gol, o ponta de 18 anos foi um dos destaques da partida e deu dribles desconcertantes nos defensores uruguaios.

A jogada individual, aliás, é outro pedido recorrente de Luxa. Ele falou, em entrevista coletiva após o 3 a 0, que os jovens são incentivados a driblar constantemente nos treinamentos -para colocar a atitude em prática nos jogos.

"É que a gente não abre todo treino, mas o que mais incentivo essa molecada é a dar drible. Com o drible, eles desequilibram qualquer esquema tático. Essa foi a grande característica do Brasil quando ganhamos os mundiais. Hoje, temos a tática e estamos perdendo o drible. Temos que incentivar os moleques a quebrar linha. A gente faz isso constantemente e incentiva isso para que eles possam fazer no treinamento. Quando eles estão bem treinados, eles vão chegar dentro do campo e fazer isso", disse Luxemburgo.

Espremendo a base, Luxemburgo tem ainda outros dois garotos em alta. Biro e Ruan Oliveira. A dupla ganhou a titularidade nas últimas semanas e não foi utilizada ontem pelo treinador justamente para evitar o desgaste físico.

Os dois, ao lado dos outros 11 jovens citados e de medalhões como Cássio, Fagner, Gil, Róger Guedes e Yuri Alberto, vão estar disponíveis para domingo (2), quando o Corinthians encara o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro - torneio que virou prioridade do clube para a sequência da temporada ao lado da Copa do Brasil.

É legal porque eles vão amadurecendo, e ao mesmo tempo é difícil porque a cobrança é muito forte. [...] Eu não vejo nenhum problema de chamar a molecada e botar para jogar, faz parte. Eles estão prontos e estou satisfeito", finaliza Luxemburgo.

