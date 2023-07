Luís Castro 'aplaudiu' atitude de CR7 e companhia... e houve gargalhadas

O Al Nassr divulgou, este sábado, as imagens do mais recente treino dos vice-campeões da Arábia Saudita, após a goleada no amistoso frente ao Farense (5-1), no Estádio do Algarve.

Já depois de felicitar Abdullah Madu pelo 30.º aniversário, Luís Castro acabou por 'aplaudir' a atitude da equipe na sua totalidade - num jogo em que Cristiano Ronaldo não jogou - e terminou a curta palestra com muitas gargalhadas, seguindo-se de um trote ao aniversariante.

Confira o vídeo:

