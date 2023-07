Filipinho vence semi e disputará título em Jeffreys Bay

SANTOS, SP (UOL/FOLHOPRESS) - Filipe Toledo será o representante do Brasil na decisão de Jeffreys Bay no Mundial de Surfe. Ele venceu o japonês Kanoa Igarashi nesta quarta-feira (19) e agora enfrentará o australiano Ethan Ewing, que na bateria anterior levou a melhor sobre Gabriel Medina.

O QUE ACONTECEU

Na primeira bateria das semifinais, Medina surfou mal, caiu em boa parte das ondas e acabou eliminado, com 12,04 pontos contra 13,50 de Ethan Ewing.

Na sequência, Filipinho mostrou por que é o atual campeão e virou a bateria contra Kanoa Igarashi, somando 15.33 (8.50 + 6.83) -contra 8.00 do japonês, que só pegou duas ondas.

A final da categoria masculina na África do Sul, entre Ethan Ewing e Filipe Toledo, será disputada ainda nesta quarta-feira, após a decisão feminina entre Lakey Peterson e Molly Picklum.

Atual campeão, Filipinho segue em busca de sua terceira vitória na temporada. Ele foi campeão em Sunset Beach, no Havaí, e em El Salvador.

Filipe Toledo, Griffin Colapinto e Ethan Ewing já estão classificados para o WSL Finals, que acontece em setembro, em Trestles, na California (EUA).

As últimas duas vagas para a grande final serão definidas na próxima etapa do Tour, em Teahupo'o, no Taiti, que tem janela programada entre 11 e 20 de agosto.

Apesar do bom desempenho (3º lugar) na África do Sul, Gabriel Medina terminará a etapa fora do top 5. Ele chega a 35.440, assumindo a sexta colocação de John John Florence. Yago Dora, eliminado nas quartas de final, permanece na quinta posição do ranking, com 36.865 pontos.

