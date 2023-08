Vasco anuncia a contratação de Payet, ex-jogador da seleção francesa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou oficialmente na manhã deste domingo (13) a contratação de Dimitri Payet, ex-jogador da seleção francesa.

O cruzmaltino e o jogador francês, de 36 anos, assinaram um pré-contrato. O jogador deve chegar ao Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato definitivo.

Payet chega ao Vasco para ser o camisa 10 da equipe, que luta para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão.

O meia estava livre no mercado, após não renovar com o Olympique de Marselha em julho deste ano.

Dimitri Payet

O jogador é ídolo no Olympique de Marselha. Em suas duas passagens pelo clube, ele somou 326 partidas, 78 gols e 95 assistências.

Ele foi titular na Eurocopa de 2016 pela seleção francesa, na qual foi vice-campeã. Nos Bleus, ele tem 38 jogos e oito gols marcados.

Em 2018, só não disputou a Copa do Mundo da Rússia porque se lesionou antes da competição, ano em que a França foi campeã.

Payet foi finalista do prêmio Puskas de 2023 da Fifa, de gol mais bonito do ano, e concorreu contra Richarlison. Ambos perderam para Marcin Oleksy.

Além do Marselha, Payet tem passagens por Nantes, Saint-Ettiéne, Lille e West Ham.

Leia Também: Botafogo supera frango do goleiro, vira sobre o Inter e abre 16 de vantagem