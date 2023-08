Botafogo leva empate do Defensa y Justicia em casa nas quartas da Sula

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Botafogo empatou por 1 a 1 com o Defensa y Justicia na noite desta quarta-feira (23), pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Gabriel Pires, para o Botafogo, e Tripichio, para o Defensa y Justicia, fizeram os gols da partida.

O jogo da volta está marcado para a próxima quarta-feira (30), às 19h (de Brasília), na Argentina. Quem vencer passa para a semifinal da competição continental.

O time que avançar enfrenta o vencedor do confronto entre LDU e São Paulo. Do outro lado da chave estão Estudiantes, Corinthians, Fortaleza e América-MG.

Antes de voltar a pensar na Sul-Americana, porém, o Botafogo tem compromisso pelo Brasileirão. Neste domingo (27), às 16h (de Brasília), a equipe recebe o Bahia pela 21ª rodada da competição nacional. Já o Defensa y Justicia visita o Platense também no domingo, mas às 14h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Argentino.